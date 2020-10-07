"Вылить говна на голову или дать по ...балу". Лерос опубликовал аудиозаписи с угрозами якобы от Комарницкого

На второй аудиозаписи разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которую опубликовал внефракционный депутат Гео Лерос, речь идет о министре культуры и информационной политики Украины Александре Ткаченко, разработке ходов против Лероса и нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского и заказном интервью Комарницкого.

Внефракционный народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал 6 октября на своем YouTube-канале вторую часть аудиозаписей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого Лерос называет "смотрящим по Киеву".

Сначала Лерос рассказывает, как Комарницкий поехал к своему другу в сауну на Оболонь после обысков 17 июля этого года. Именно там его и подслушали, утверждает нардеп.

В сауне один из собеседников (Лерос утверждает, что это Комарницкий) высказывает недовольство тем, что министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко могут "поставить у власти".

По мнению одного из участников диалога, чей голос похож на голос Комарницкого, Ткаченко – "аморальная личность, и у него рожа, как у маньяка". Далее голос рассказывает о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко.

"Если по-честному, то все крутится вокруг этого. Они хотят его сбить, потерять, туда-сюда. Поэтому они меня кусают", – пояснил якобы Комарницкий.

На записях голос, похожий на голос Комарницкого, обсуждал с якобы Тищенко ходы против Лероса и нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Из вариантов наказаний для Лероса называлось "открутить ухо", за что предусмотрен только штраф в 17 тыс. грн.

"Я организую, их (Лероса и Дубинского) просто примут на взятке. Одного и второго. Просто примут, без каких-либо публичных дискуссий, их грамотно собьют. Должна быть программа и по Леросу, и по Дубинскому", – говорил голос якобы Комарницкого.

Он предложил также обнять Лероса "где-то в ресторане, чтобы он пунцовый стал, зеленочкой облить, баллончиком покрасить, вылить говна на голову или дать по ...балу".

После этого к разговору подключается якобы журналист, который подписан на видео Лероса "Антон Вести". Ему предлагают взять у Комарницкого интервью о строительстве Подольско-Воскресенского моста, по поводу которого и проходили обыски. Журналист подсказывает, что нужно обратить внимание на то, как 20 человек в бронежилетах ворвались в дом, где было четыре ребенка, младшему из которых будет девять месяцев.

"Осталось только снять и подтянуть танки", – говорит якобы журналист.

На пленках участники разговора обсуждают добавление в интервью конфликта с одной стороны Кличко и с другой – (нардепа от ОПЗЖ Вадима) Столара, (девелопера и собственника компании SAGA Development Андрея) Вавриша, (бывшего главы Офиса Президента Андрея) Богдана, братьев (Юрия и Алексея) Горовых и еще "засунуть группами Лероса и Дубинского", а также "партнера Ткаченко по 1+1 Александра Третьякова".

В конце разговора якобы Комарницкий выразил желание "сбацать акцию с Дубинским" и поинтересовался, нельзя ли "зарядить аккуратно" автора проекта "Наші гроші" Дениса Бигуса.

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых Комарницкий и Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое видео этих разговоров. По утверждению Лероса, аудиозапись раскрывала то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого.

Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что "эти пленки даже на фейк не тянут".

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, что на пленках зафиксирован разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".