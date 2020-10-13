Фесенко считает, что в ситуацию с выборами в Кривом Роге должен вмешаться Зеленский

Президенту и представителям центральной исполнительной власти нужно вмешаться в выборы мэра в Кривом Роге не в пользу президентской партии, а в пользу справедливости, заявил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

В избирательную ситуацию в Кривом Роге Днепропетровской области должен вмешаться президент Украины Владимир Зеленский, сказал руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "24 каналу".

"Мэр Кривого Рога [Юрий] Вилкул фактически использует местный административный ресурс, чтобы обеспечить свою победу на выборах, – сказал политолог. – У нас на любых выборах говорят о влиянии административного ресурса. Мы видим чрезмерное, жесткое давление со стороны местных городских властей нынешнего мэра. Городской голова Кривого Рога господин Вилкул фактически использует местный административный ресурс, чтобы обеспечить свою победу на выборах. Но парадокс в том, что на выборах его главным конкурентом является представитель партии "Слуга народа", президентской партии, и это уже вызов для президента. Надо вмешиваться президенту и представителям центральной исполнительной власти не в пользу президентской партии, а в пользу справедливости".

7 октября стало известно, что по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии “Слуга народа” Дмитрия Шевчика следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса (угроза убийством).

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик сообщил, что против него и членов его семьи в интернете и на местных телеканалах также организовали информационную кампанию: неизвестные подделывают и расклеивают по городу плакаты, сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.