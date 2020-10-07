Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от “Слуги народа”

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик сообщил, что его семье поступают угрозы от неизвестных, а в интернете и на местных телеканалах злоумышленники организовали информационную кампанию.

Дмитрий Шевчик: Я считаю, что наш город достоин нормальной конкуренции идей, взаимного уважения кандидатов. Вместо этого его намеренно погружают в информационный хаос Фото: krlife.com.ua

По факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии “Слуга народа” Дмитрия Шевчика следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса (угроза убийством). Об этом сообщила агентству УНИАН пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее словам, заявление написал брат кандидата – Антон Шевчук. Он сообщил о двух телефонных звонках от неизвестных.

“На данный момент длится досудебное расследование... Полиция предпринимает все соответствующие меры для установления лица или лиц, причастных к указанному уголовному правонарушению”, – сказала спикер полиции.

Антон Шевчик рассказал агентству, что в первый раз угрозы поступил 23 сентября.

“Звонивший представился сотрудником полиции, уточнил мое имя и год рождения и сказал, что моя мать погибла и мне нужно приехать на опознание”, – отметил он в комментарии журналистам и добавил, что нанял охрану и обратился с заявлением в полицию.

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик сообщил, что против него и членов его семьи в интернете и на местных телеканалах также организовали информационную кампанию: неизвестные подделывают и расклеивают по городу плакаты, сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.

“Я считаю, что наш город достоин нормальной конкуренции идей, взаимного уважения кандидатов. Вместо этого его намеренно погружают в информационный хаос”, – заявил кандидат.

Он убежден, что полиция найдет злоумышленников.