"Русская это земля!" В Кривом Роге украиноязычного покупателя выгнали из магазина. Видео

В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала покупателя, который обращался к ней на украинском языке, она заявила, что живет на "русской земле". Видео инцидента опубликовал в Twitter блогер Александр Колым.
Женщина на видео в агрессивной форме спорит и пытается выгнать посетителя.
"Уходи отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!" – настаивает она.
По ее словам, в Украине на Донбассе происходит "гражданская война", где воюют с "бандерами".
По мнению сотрудницы магазина, украинские военные на Донбассе гибнут из-за того, что убивали людей. Она сослалась на рассказы своих родственников из Мариуполя и Донецка.
Блогер поинтересовался, кого поддерживает женщина, на что та ответила, что она за дружбу, потому что родилась в СССР: "Я родилась в Советском Союзе и буду в нем жить".
Про бандеровцев і руцьку землю!!!— ОЛЕКСАНДР КОЛИМ (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020
Нарід свино-собачий!!!!
Місто Кривий Ріг!
Це пиздець... pic.twitter.com/GIzbmyetss