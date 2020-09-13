"Русская это земля!" В Кривом Роге украиноязычного покупателя выгнали из магазина. Видео

В Кривом Роге между украиноязычным посетителем и сотрудницей магазина случился конфликт. Женщина уверяла, что на Донбассе – гражданская война.

По мнению сотрудницы магазина, украинские военные на Донбассе гибнут из-за того, что убивали людей Скриншот: ОЛЕКСАНДР КОЛИМ / Twitter

В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала покупателя, который обращался к ней на украинском языке, она заявила, что живет на "русской земле". Видео инцидента опубликовал в Twitter блогер Александр Колым.

Женщина на видео в агрессивной форме спорит и пытается выгнать посетителя.

"Уходи отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!" – настаивает она.

По ее словам, в Украине на Донбассе происходит "гражданская война", где воюют с "бандерами".

По мнению сотрудницы магазина, украинские военные на Донбассе гибнут из-за того, что убивали людей. Она сослалась на рассказы своих родственников из Мариуполя и Донецка.

Блогер поинтересовался, кого поддерживает женщина, на что та ответила, что она за дружбу, потому что родилась в СССР: "Я родилась в Советском Союзе и буду в нем жить".