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ПОЛИТИКА

Добровольное голосование в палатках и 5 млн анкет. СМИ выяснили, как будет проходить всеукраинский опрос Зеленского

Информация о вариантах вопросов для всеукраинского опроса держится в секрете и известна ближайшему окружению президента Владимира Зеленского, написало ZN.UA. По данным экс-нардепа и члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, первый вопрос озвучат 14 октября.

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Проведение опроса намечено на 25 октября
Проведение опроса намечено на 25 октября
Фото: ЕРА (архив)

Голосование на всеукраинском опросе, проведение которого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в день местных выборов, будет добровольным. Об этом экс-нардеп и члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко написал в Telegram.

"Ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными "бюллетенями", но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Координатором  проекта "опроса в день выборов" является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко", – написал он. 

По данным ZN.UA, опрос будет проходить в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в Офисе президента рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет для опроса.

Проводить исследование будут за частные средства, рассказали собеседники журналистов, но не уточнили, кто именно будет финансировать его. 

Информацию о цели исследования и варианты вопросов, которые предложат украинцам, держат в "секрете, замкнутом в ближайшем кругу Зеленского", пишет ZN.UA. По данным издания, изначально президент хотел включить в опрос вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе. 

"Но это может быть слишком сенситивно. А идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так, как год назад, поддерживается средним, но все еще популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", – отметил собеседник издания. 

Первый вопрос, по данным Лещенко, озвучат 14 октября, затем будут обнародованы остальные вопросы – по одному в день. При этом "РБК-Украина", ссылаясь на источники в ОПУ, пишет, что объявить первый вопрос могут "очень скоро, возможно уже сегодня".

Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. В Офисе президента сообщили, что опрос не будет иметь юридических последствий. Исследование засвидетельствует общественное мнение, не откорректированное "ангажированными "экспертами", заявили в ОПУ: "Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Сергей Лещенко, соцопрос, волонтеры, Владимир Зеленский, палатки, местные выборы, голосование, экзит-полл, Кирилл Тимошенко
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