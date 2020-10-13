В Центризбиркоме не знают о всеукраинском опросе, инициированном Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 25 октября, в день местных выборов украинцам на избирательных участках зададут пять важных вопросов.

В ЦИК пока не готовятся проводить опрос, инициированный Зеленским на 25 октября Фото: president.gov.ua

Центральная избирательная комиссия Украины не ведет подготовку к проведению всеукраинского опроса, о котором 13 октября заявил президент Владимир Зеленский. Об этом в комментарии "КП в Украине" сообщили в пресс-службе ЦИК.

В Центризбиркоме заявили, что не знают об опросе, анонсированном президентом, и посоветовали обратиться за уточнениями в Офис президента Украины.

"На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе", – сказал руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко.

Он не ответил, сколько нужно времени Центризбиркому для подготовки всенародного опроса и сможет ли ЦИК провести опрос, если распоряжение о его проведении появится 13 октября.

О проведении всенародного опроса Зеленский сообщил в видеообращении, обнародованном 13 октября в Facebook.

"Ничто не мешает нам с тобой поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами", – сказал президент.

После первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года Зеленский анонсировал принятие пакета законопроектов "о подлинном народовластии". Законопроект о всеукраинском референдуме Рада приняла в первом чтении 18 июня.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.