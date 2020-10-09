В ЦИК Украины подтвердили 34 случая COVID-19, на больничном более 70 сотрудников

По состоянию на 9 октября у 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии Украины подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.
"71 из 281 работника сейчас на больничном. Многие из них продолжает работать дистанционно. Мы благодарим коллег за понимание и гордимся каждым. Учитывая сложность избирательного процесса, подчеркиваем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", – сказано в релизе.
В ЦИК сообщили, что дважды в день проводят температурный скрининг работникам, сотрудников с подозрением на COVID-19 или контактировавших с больными осматривают врачи, помещения проветривают и дезинфицируют.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.
По состоянию на 9 октября в Украине зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончалось 4779 пациентов с COVID-19, вылечилось 110 650 больных.