В ЦИК Украины подтвердили 34 случая COVID-19, на больничном более 70 сотрудников

На больничном сейчас 71 из 281 сотрудника Центральной избирательной комиссии Украины, часть из них продолжает работать дистанционно, сообщили в ЦИК.

По состоянию на 9 октября у 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии Украины подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

"71 из 281 работника сейчас на больничном. Многие из них продолжает работать дистанционно. Мы благодарим коллег за понимание и гордимся каждым. Учитывая сложность избирательного процесса, подчеркиваем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", – сказано в релизе.

В ЦИК сообщили, что дважды в день проводят температурный скрининг работникам, сотрудников с подозрением на COVID-19 или контактировавших с больными осматривают врачи, помещения проветривают и дезинфицируют.