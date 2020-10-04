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ПОЛИТИКА

ЦИК Украины отменил регистрацию кандидатами в мэры Одессы двух Зеленских, четырех Филимоновых и двойника Саакашвили

В Центризбирком Украины поступила жалоба от одесской областной организации "Слуги народа" на теризбирком Одессы, который зарегистрировал кандидатами в мэры двойников шоумена Олега Филимонова, президента Украины Владимира Зеленского и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

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Двойника Саакашвили на должность мэра Одессы выдвинул Блок Михаила Саакашвили
Двойника Саакашвили на должность мэра Одессы выдвинул Блок Михаила Саакашвили
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Центральная избирательная комиссия Украины отменила постановления одесской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на пост мэра Одессы двойников президента Украны Владимира Зеленского, юмориста Олега Филимонова и главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом пресс-служба ЦИК сообщила 2 октября.

На действия ТИК пожаловалась одесская областная организация "Слуги народа". В жалобе шла речь о ненадлежащей проверке документов четырех кандидатов по фамилии Филимонов, двух кандидатов по фамилии Зеленский и одного Саакашвили, отмечено в сообщении.

По информации сайта мэрии Одессы, Михаила Владимировича Саакашвили на должность мэра выдвинул Блок Михаила Саакашвили, Александра Васильевича Зеленского – партия "Молодежь во власти", еще одного Зеленского, Василия Сергеевича, выдвинула Цыганская партия Украины, четырех Филимоновых выдвигали Студенческая партия Украины, "Стабильность и справедливость", "Наша земля" и "Зеленые".

ЦИК установила отсутствие документов о внесении денежного залога от политических партий, которые выдвинули названных кандидатов на должность городского головы.

"Исследованы комиссией обстоятельства в своей совокупности могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан", – заявили в ЦИК.

Центризбирком отменил постановления Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на должность городского головы. ЦИК обратилась в Нацполицию Украины для проведения проверки обстоятельств регистрации двойников.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Одесса, ЦИК, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа, Олег Филимонов
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