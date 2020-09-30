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В Одессе на должность мэра претендуют два Зеленских, пять Филимоновых, Саакашвили и Дарт Вейдер

На выборах в мэры Одессы зарегистрировали двух однофамильцев президента Украины Владимира Зеленского, пять тезок кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова, тезку бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили и тезку антагониста "Звездных войн" Дарта Вейдера.

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Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Фото: depositphotos.com

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 29 человек. Среди них у двух фамилия Зеленский, у пяти – Филимонов и у одного – Саакашвили. Об этом свидетельствуют постановления одесского избиркома, опубликованные на сайте горсовета.

Среди зарегистрированных кандидатов:

  • Саакашвили Михеил Владимирович 1990 года рождения (Блок Саакашвили), является тезкой бывшего главы Одесской облгосадминистрации;
  • Максим Болдин ("Перемога Пальчевського");
  • Дмитрий Голубов (Блок Дмитрия Голубова);
  • Дарт Вейдер (Блок Дарта Вейдера);
  • Александр Зеленский ("Молодежь к власти");
  • Василий Зеленский (Цыганская партия Украины);
  • Олег Викторович Филимонов 1992 года рождения ("Зелені");
  • Олег Анатольевич Филимонов 1971 года рождения (Студенческая партия Украины);
  • Олег Викторович Филимонов 1994 года рождения ("Наша земля");
  • Олег Викторович Филимонов 1973 года рождения ("Стабильность и справедливость");
  • Олег Николаевич Филимонов 1952 года рождения ("Слуга народа");
  • Марьяна Трунина (самовыдвижение);
  • Виктория Стоянова (самовыдвижение);
  • Игорь Щербина (самовыдвижение);
  • Петр Обухов ("Европейская солидарность");
  • Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
  • Эдуард Гурвиц (Блок Эдуарда Гурвица);
  • Альберт Байжанов ("За права человека");
  • Евгений Червоненко ("Наш край");
  • Олег Михайлик (самовыдвижение);
  • Сергей Варламов ("Национальный корпус");
  • Наталья Делиева ("Голос");
  • Сергей Кивалов (Украинская морская партия Сергея Кивалова);
  • Юрий Печерский (самовыдвижение);
  • Сергей Калинчук ("За майбутнє");
  • Станислав Домбровский (самовыдвижение);
  • Геннадий Труханов ("Доверяй делам");
  • Михаил Кузаконь (самовыдвижение);
  • Ибрагим Морис (самовыдвижение).

В то же время комиссия отказала в регистрации однофамильцу нынешнего мэра Одессы Богдану Труханову.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Одесса, Михаил Саакашвили, Дарт Вейдер, Владимир Зеленский, Олег Филимонов
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