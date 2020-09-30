В Одессе на должность мэра претендуют два Зеленских, пять Филимоновых, Саакашвили и Дарт Вейдер

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 29 человек. Среди них у двух фамилия Зеленский, у пяти – Филимонов и у одного – Саакашвили. Об этом свидетельствуют постановления одесского избиркома, опубликованные на сайте горсовета.
Среди зарегистрированных кандидатов:
- Саакашвили Михеил Владимирович 1990 года рождения (Блок Саакашвили), является тезкой бывшего главы Одесской облгосадминистрации;
- Максим Болдин ("Перемога Пальчевського");
- Дмитрий Голубов (Блок Дмитрия Голубова);
- Дарт Вейдер (Блок Дарта Вейдера);
- Александр Зеленский ("Молодежь к власти");
- Василий Зеленский (Цыганская партия Украины);
- Олег Викторович Филимонов 1992 года рождения ("Зелені");
- Олег Анатольевич Филимонов 1971 года рождения (Студенческая партия Украины);
- Олег Викторович Филимонов 1994 года рождения ("Наша земля");
- Олег Викторович Филимонов 1973 года рождения ("Стабильность и справедливость");
- Олег Николаевич Филимонов 1952 года рождения ("Слуга народа");
- Марьяна Трунина (самовыдвижение);
- Виктория Стоянова (самовыдвижение);
- Игорь Щербина (самовыдвижение);
- Петр Обухов ("Европейская солидарность");
- Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
- Эдуард Гурвиц (Блок Эдуарда Гурвица);
- Альберт Байжанов ("За права человека");
- Евгений Червоненко ("Наш край");
- Олег Михайлик (самовыдвижение);
- Сергей Варламов ("Национальный корпус");
- Наталья Делиева ("Голос");
- Сергей Кивалов (Украинская морская партия Сергея Кивалова);
- Юрий Печерский (самовыдвижение);
- Сергей Калинчук ("За майбутнє");
- Станислав Домбровский (самовыдвижение);
- Геннадий Труханов ("Доверяй делам");
- Михаил Кузаконь (самовыдвижение);
- Ибрагим Морис (самовыдвижение).
В то же время комиссия отказала в регистрации однофамильцу нынешнего мэра Одессы Богдану Труханову.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.