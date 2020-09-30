В Одессе на должность мэра претендуют два Зеленских, пять Филимоновых, Саакашвили и Дарт Вейдер

На выборах в мэры Одессы зарегистрировали двух однофамильцев президента Украины Владимира Зеленского, пять тезок кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова, тезку бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили и тезку антагониста "Звездных войн" Дарта Вейдера.

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 29 человек. Среди них у двух фамилия Зеленский, у пяти – Филимонов и у одного – Саакашвили. Об этом свидетельствуют постановления одесского избиркома, опубликованные на сайте горсовета.

Среди зарегистрированных кандидатов:

Саакашвили Михеил Владимирович 1990 года рождения (Блок Саакашвили), является тезкой бывшего главы Одесской облгосадминистрации;

Максим Болдин ("Перемога Пальчевського");

Дмитрий Голубов (Блок Дмитрия Голубова);

Дарт Вейдер (Блок Дарта Вейдера);

Александр Зеленский ("Молодежь к власти");

Василий Зеленский (Цыганская партия Украины);

Олег Викторович Филимонов 1992 года рождения ("Зелені");

Олег Анатольевич Филимонов 1971 года рождения (Студенческая партия Украины);

Олег Викторович Филимонов 1994 года рождения ("Наша земля");

Олег Викторович Филимонов 1973 года рождения ("Стабильность и справедливость");

Олег Николаевич Филимонов 1952 года рождения ("Слуга народа");

Марьяна Трунина (самовыдвижение);

Виктория Стоянова (самовыдвижение);

Игорь Щербина (самовыдвижение);

Петр Обухов ("Европейская солидарность");

Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Эдуард Гурвиц (Блок Эдуарда Гурвица);

Альберт Байжанов ("За права человека");

Евгений Червоненко ("Наш край");

Олег Михайлик (самовыдвижение);

Сергей Варламов ("Национальный корпус");

Наталья Делиева ("Голос");

Сергей Кивалов (Украинская морская партия Сергея Кивалова);

Юрий Печерский (самовыдвижение);

Сергей Калинчук ("За майбутнє");

Станислав Домбровский (самовыдвижение);

Геннадий Труханов ("Доверяй делам");

Михаил Кузаконь (самовыдвижение);

Ибрагим Морис (самовыдвижение).

В то же время комиссия отказала в регистрации однофамильцу нынешнего мэра Одессы Богдану Труханову.