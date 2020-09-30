Кампания Лещенко на выборах в Раду в 2019 году финансировалась Россией через главу НКРЭКУ – Гончаренко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на отчет НАПК сообщил, что на внеочередных выборах в парламент летом 2019 года нынешний глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк внес на счета кандидата Сергея Лещенко двумя траншами почти полмиллиона гривен, что составило 60% всех поступлений.

Гончаренко (на фото): Это почти вся официальная зарплата Тарасюка за 2019 год Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Основным спонсором избирательной кампании Сергея Лещенко на внеочередных выборах в парламент летом 2019 года оказался бывший топ-менеджер российской энергетической компании и действующий глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на отчет Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

"Тарасюк оказался основным спонсором избирательной кампании Лещенко. В июле 2019 года будущий председатель НКРЭКУ внес на счета кандидата Лещенко двумя траншами почти полмиллиона гривен, что составило 60% всех поступлений. Это почти вся официальная зарплата Тарасюка за 2019 год", – написал Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что это только та часть, что была отражена в официальном отчете Национального агентства по противодействию коррупции. По его оценкам, во время выборов в Верховную Раду Тарасюк мог быть всего лишь посредником, а реальным спонсором могли стать приближенные к российской власти бизнесмены, на которых до госслужбы работал Тарасюк.

"И кем вообще был Тарасюк, когда финансировал Лещенко? Это бывший топ-менеджер российской бизнес-империи VS Energy, который, как разоблачили народные депутаты, регулярно посещал Москву в 2016–2018 годах", – заявил политик.

Он добавил, что 29 сентября Лещенко публично предложил представить Тарасюка к государственной награде.

"Почему Сергей предлагает дать государственную награду Тарасюку? Чиновнику, который регулярно посещал Россию и в третий раз за год пытается поднять тарифы на электрическую энергию для промышленности. Так за что мы должны награждать Тарасюка? За то, что он давал деньги Сергею Лещенко?" – написал Гончаренко.

Народный депутат от "Батьківщини" и член временной следственной комиссии Верховной Рады Валентин Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва. Члены комиссии потребовали от СБУ проверить цели и мотивы посещения Тарасюком Российской Федерации.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.