В Европе нет норм, которые установила в Украине НКРЭКУ – глава "Укрэнерго"

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что выступает за отмену ценовых ограничений, ниже которых участники рынка не могут опуститься при закупке профицитной электроэнергии.

Кудрицкий: В нормальных системах price cap в принципе не существует Фото: пресс-служба НЭК "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила на балансирующем рынке электроэнергии Украины ценовые ограничения (так называемые price cap), которые противоречат правилам рынка в европейских странах, заявил в интервью изданию "Бизнес.Цензор" глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Регулятор устанавливал нижний price cap для балансирующего рынка сначала на уровне 55%... В правилах рынков Европы нет такого нижнего лимита, когда станция, которая готова разгрузиться, не может выставить заявку на покупку профицитной электроэнергии ниже какого-то процента. В нормальных системах price cap в принципе не существует", – сказал он.

Кудрицкий добавил, что выступает за отмену такой практики.

"Не должно быть никакой нижней границы, за которую электростанция не может опуститься", – подчеркнул руководитель компании.

В мае нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии лежит в том числе на члене НКРЭКУ Дмитрии Коваленко. Нардеп отмечал, что члены комиссии, которую с ноября 2019 года возглавляет Валерий Тарасюк, могут быть причастны к схеме "торговли воздухом", что привела к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, в том числе и "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало Нацкомиссию по энергетике в отсутствии своевременной реакции на перекосы на рынке электроэнергии, что приводит к накоплению долгов, пишет "Обозреватель".