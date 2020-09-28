Временная следственная комиссия установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию – Наливайченко

Поездка в Россию главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка состоялась в конце декабря 2019 года, когда он лоббировал импорт электрической энергии от российского монополиста "Интер РАО", заявил экс-глава СБУ, народный депутат от "Батьківщини", член ВСК Валентин Наливайченко.

Наливайченко: Из-за запрета прямого авиасообщения поездки в столицу РФ происходили через Минск или европейские столицы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярного посещения Российской Федерации председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерием Тарасюком. Об этом в Facebook сообщил экс-глава СБУ, народный депутат от "Батьківщини", член ВСК Валентин Наливайченко.

"Сегодня ВСК получила подтверждение, что Валерий Тарасюк любит путешествовать в Москву уже после начала войны и аннексии Крыма. Даже есть основания предполагать факт посещения России уже после назначения на должность председателя НКРЭКУ. Из-за запрета прямого авиасообщения поездки в столицу РФ происходили через Минск или европейские столицы", – сообщил Наливайченко.

В частности, собранные ВСК данные дают основания утверждать, что в декабре 2019 года, почти через два месяца после назначения председателем комиссии, Тарасюк транзитным путем через Берлин посетил столицу РФ, и вернулся в Киев через Минск, отметил политик.

"Эта поездка состоялась в конце декабря 2019 года. Именно в это время Тарасюк активно лоббировал импорт электрической энергии от российского монополиста "Интер РАО", который руководится другом [президента России Владимира] Путина Игорем Сечиным. И сама эта российская компания находится под санкциями правительства США", – отметил Наливайченко со ссылкой на выводы ВСК.

Сейчас временная следственная комиссия, по словам народного депутата, направляет запросы в правоохранительные органы для проверки фактов посещения страны-агрессора высшим должностным лицом Украины.

"Выясняем также: с кем в столице государства-агрессора проводил встречи руководитель НКРЭКУ 19–20 декабря 2019 и обсуждались ли на этих встречах поставки электрической энергии в Украине", – написал нардеп.

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты систематических платежей компанией "Эф энд Эм Украина" родного брата Тарасюка в адрес ГП "Оператор рынка" для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме, заявлял Наливайченко.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

14 сентября народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения главой НКРЭКУ антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.