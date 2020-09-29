СБУ должна проверить мотивы регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию – временная следственная комиссия ВР

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк должен сообщить СБУ, сдавал ли он отчеты после посещений России, заявил экс-глава СБУ, народный депутат от "Батьківщини" и член временной следственной комиссии Верховной Рады Валентин Наливайченко.

Наливайченко (на фото) заявил, что Тарасюк не был уполномочен на любые переговоры или визиты в Россию Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Временная следственная комиссия обратилась в Службу безопасности Украины с требованием проверить цели и мотивы визитов главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка в Российскую Федерацию в 2016–2019 годах. Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко во время брифинга в Верховной Раде 29 сентября. Видео брифинга в Facebook опубликовал его коллега по фракции Алексей Кучеренко.

"Нами обнаружена и направлена в правоохранительные органы информация на проверку, что председатель НКРЭКУ летал в Российскую Федерацию, осуществлял регулярное посещение страны-агрессора", – сообщил Наливайченко.

Согласно данным, полученным в Министерстве иностранных дел Украины, Тарасюк не был уполномочен на любые переговоры или визиты в Россию, добавил он.

"Мы обращаем внимание правоохранительных органов, прежде всего СБУ, чтобы была проверка, чтобы проверили отчеты этого чиновника, сдавал ли он отчеты после поездки в Российскую Федерацию", – сказал политик.

Накануне Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.