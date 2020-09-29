ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ должна проверить мотивы регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию – временная следственная комиссия ВР

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк должен сообщить СБУ, сдавал ли он отчеты после посещений России, заявил экс-глава СБУ, народный депутат от "Батьківщини" и член временной следственной комиссии Верховной Рады Валентин Наливайченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наливайченко (на фото) заявил, что Тарасюк не был уполномочен на любые переговоры или визиты в Россию
Наливайченко (на фото) заявил, что Тарасюк не был уполномочен на любые переговоры или визиты в Россию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Временная следственная комиссия обратилась в Службу безопасности Украины с требованием проверить цели и мотивы визитов главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка в Российскую Федерацию в 2016–2019 годах. Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко во время брифинга в Верховной Раде 29 сентября. Видео брифинга в Facebook опубликовал его коллега по фракции Алексей Кучеренко.

"Нами обнаружена и направлена в правоохранительные органы информация на проверку, что председатель НКРЭКУ летал в Российскую Федерацию, осуществлял регулярное посещение страны-агрессора", – сообщил Наливайченко.

Согласно данным, полученным в Министерстве иностранных дел Украины, Тарасюк не был уполномочен на любые переговоры или визиты в Россию, добавил он.

"Мы обращаем внимание правоохранительных органов, прежде всего СБУ, чтобы была проверка, чтобы проверили отчеты этого чиновника, сдавал ли он отчеты после поездки в Российскую Федерацию", – сказал политик.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/videos/2053202161482008/

Накануне Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.

Теги: Газпром, Россия, Валентин Наливайченко, НКРЭКУ, временная следственная комиссия, Валерий Тарасюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных фотбортах
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных фотбортах
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
Арзуманян: Я ушел достойно, остальным желаю честной победы
Арзуманян: Я ушел достойно, остальным желаю честной победы
"Нам с тобой повезло". Жена Андрея Шевченко в его день рождения обнародовала серию фото с мужем
"Нам с тобой повезло". Жена Андрея Шевченко в его день рождения обнародовала серию фото с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Скончался известный российский актер звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Скончался известный российский актер – звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS