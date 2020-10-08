Свидерская отказалась стать нардепом вместо Вакарчука. В Раду заходит "киборг" Шараскин

Замкомандира "Украинской добровольческой армии" Андрей Шараскин станет депутатом Верховной Рады от партии "Голос". После того, как лидер политсилы Святослав Вакарчук сложил депутатский мандат, его место должна была занять жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская, но документы в ЦИК она так и не подала.

Украинский актер и режиссер, заместитель командира "Украинской добровольческой армии", один из "киборгов" донецкого аэропорта (позывной Богема) Андрей Шараскин станет депутатом Верховной Рады от партии "Голос", заменив музыканта Святослава Вакарчука. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба политсилы.

"Сейчас он ожидает постановления Центральной избирательной комиссии о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом", – сказано в сообщении.

В избирательном списке партии Шараскин был №20.

19-ю строчку занимала жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, юрист, партнер в норвежской компании Aice Hydro Алина Свидерская, именно она должна была получить мандат. Однако, как пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух изданию "Украинская правда", истек срок, в течение которого Свидерской нужно было подать документы в ЦИК.

"Алина приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", – отметил Дух.

11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей" и частично эту задачу он считает выполненной.

Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.