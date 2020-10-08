Свидерская отказалась стать нардепом вместо Вакарчука. В Раду заходит "киборг" Шараскин

Украинский актер и режиссер, заместитель командира "Украинской добровольческой армии", один из "киборгов" донецкого аэропорта (позывной Богема) Андрей Шараскин станет депутатом Верховной Рады от партии "Голос", заменив музыканта Святослава Вакарчука. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба политсилы.
"Сейчас он ожидает постановления Центральной избирательной комиссии о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом", – сказано в сообщении.
В избирательном списке партии Шараскин был №20.
19-ю строчку занимала жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, юрист, партнер в норвежской компании Aice Hydro Алина Свидерская, именно она должна была получить мандат. Однако, как пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух изданию "Украинская правда", истек срок, в течение которого Свидерской нужно было подать документы в ЦИК.
"Алина приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", – отметил Дух.
11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей" и частично эту задачу он считает выполненной.
Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.