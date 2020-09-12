Вакарчук: Я хотел мирить всех ради будущего. С точки зрения политтехнологии это было ошибкой

Музыкант Святослав Вакарчук, который летом сложил полномочия народного депутата Украины, признал, что допустил ряд ошибок в политической карьере.

Создание партии "Голос" и решение идти с ней в парламент бывший глава политсилы Святослав Вакарчук считает верным, однако признает, что допустил ряд ошибок, которыми воспользовались более циничные политики. Об этом он сказал в интервью "Люкс ФМ".

"Я относился к политике как к тому, что объединяет людей. Старался не просто позиционироваться и громко кричать, почему мы лучше других, а мирить всех ради будущего. С точки зрения политтехнологии это, безусловно, оказалось ошибкой. Поскольку другие, более наглые, более зубастые, более уверенные и циничные, иногда – более подлые, используют это и постепенно, тысячами малых порезов, обескровливают тебя", – заявил Вакарчук.

Нынешнее руководство "Голоса" должно осознавать, есть ли у него силы принимать участие в этих "боях без правил", отметил он.

Музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в мае 2019 года презентовал партию "Голос". На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. Во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей" и частично эту задачу он считает выполненной.

Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.