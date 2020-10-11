"Дія" на выборах не работает. В ЦИК советуют избирателям брать на голосование паспорта

В Украине в апреле открыли доступ к цифровым паспортам в приложении "Дія". Однако на избирательных участках нет ридеров, поэтому избирателю нужно иметь при себе ID-карту или бумажный паспорт, сообщили в Центризбиркоме.

В день голосования на местных выборах в Украине избиратели должны приходить на участок с ID-картами или бумажными паспортами-книжечками; по электронному паспорту в приложении "Дія" бюллетень не выдадут. Об этом 11 октября написала в Facebook секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Гатауллина.

"Предъявить приложение можно будет лишь на тех участках, где есть технические устройства, с помощью которых можно проверить такой паспорт. Сейчас таких устройств на участках нет", – отметила она.

Гатауллина добавила, что для подтверждения личности избирателю необходимо будет снять маску. Страницу с местом регистрации больше проверять не будут, а отсутствие в паспорте-книжечке вовремя вклеенного в 25 или 45 лет фото не является поводом для невыдачи бюллетеня, заявила секретарь.

Местные выборы в Украине намечены на 25 октября.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. 15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія": электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.