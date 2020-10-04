Нацбанк Украины разрешил открывать банковский счет с ID-картой

Национальный банк Украины упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дія". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ID-карты ввели в Украине в январе 2016 года Фото: thedigital.gov.ua

Национальный банк Украины разрешил открывать банковский счет с цифровым паспортом, об этом 2 октября сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дія". Гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если у них есть цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія", сказано в сообщении.

"Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, у которых есть биометрические документы – ID-карта и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение "Дія" на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью системы BankID НБУ", – уточнили в НБУ.

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность – их почти невозможно подделать.

По данным Государственной миграционной службы, в Украине за четыре года выдали 4,4 млн ID-карт.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.