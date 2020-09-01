Портал "Дія" приостановил регистрацию предпринимателей

Прием заявлений по регистрации физических лиц – предпринимателей через портал "Дія" возобновится примерно через неделю, после доработки функционала нового Единого государственного реестра.

Портал онлайн-услуг "Дія" временно приостановил прием заявлений на регистрацию физических лиц – предпринимателей. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.

"Мы временно приостанавливаем прием заявлений по регистрации ФЛП, чтобы решить проблему значительной нагрузки на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать более удобным и качественным", – говорится в сообщении.

Прием заявлений начнется примерно через неделю, после доработки функционала нового Единого государственного реестра.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. В приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія": электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении "Дія".