Портал "Дія" приостановил регистрацию предпринимателей

Портал онлайн-услуг "Дія" временно приостановил прием заявлений на регистрацию физических лиц – предпринимателей. Об этом сообщается в Telegram-канале портала.
"Мы временно приостанавливаем прием заявлений по регистрации ФЛП, чтобы решить проблему значительной нагрузки на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать более удобным и качественным", – говорится в сообщении.
Прием заявлений начнется примерно через неделю, после доработки функционала нового Единого государственного реестра.
Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. В приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).
15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія": электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.
22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении "Дія".