В Украине паспорт в виде книжки постепенно выведут из обращения

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжки", который предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты. Такое решение принято на заседании правительства 12 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Текст законопроекта опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарность" Алексей Гончаренко.

Согласно проекту закона, срок действия паспорта составляет:

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность – их почти невозможно подделать.

По данным Государственной миграционной службы, в Украине за четыре года выдали 4,4 млн ID-карт.