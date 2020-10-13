В "Слуге народа" назвали опрос на выборах пробником референдума

Всеукраинский опрос на местных выборах 25 октября станет пробником референдума. Некоторые вопросы из опроса могут затем вынести и на референдум. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".
"Это такой пробник референдума, чтобы мы могли определить, каким образом и какие вопросы для граждан Украины важны и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что, возможно, некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждаться, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", – сказал Стефанчук.
Он отметил, что хоть опрос и не имеет юридической силы, но является важным шагом для выявления реального мнения граждан Украины.
"Это вопросы, которые на самом деле беспокоят каждого украинца. И мнение по этим вопросам у них уже составлено, им не надо будет навязывать никаких экспертных мнений. Это то, с чем живут украинцы", – добавил он.
Стефанчук не исключает, что по результатам опроса впоследствии будут приняты соответствующие государственные решения.
Отвечая на вопрос, чего именно будут касаться вопросы, вице-спикер Рады сообщил, что они не будут нести политического окраса, а просто являются важными для граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий. Исследование засвидетельствует общественное мнение, не откорректированное "ангажированными "экспертами", заявили в ОПУ: "Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников".
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
18 июня июня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №3612 о всеукраинском референдуме. Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.
Этот законопроект входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.