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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" назвали опрос на выборах пробником референдума

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что хоть опрос на предстоящих местных выборах и не имеет юридической силы, но он является важным шагом для выявления реального мнения граждан Украины.

Опрос пройдет 25 октября во время местных выборов
Опрос пройдет 25 октября во время местных выборов
Фото: EPA

Всеукраинский опрос на местных выборах 25 октября станет пробником референдума. Некоторые вопросы из опроса могут затем вынести и на референдум. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Это такой пробник референдума, чтобы мы могли определить, каким образом и какие вопросы для граждан Украины важны и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что, возможно, некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждаться, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что хоть опрос и не имеет юридической силы, но является важным шагом для выявления реального мнения граждан Украины.

"Это вопросы, которые на самом деле беспокоят каждого украинца. И мнение по этим вопросам у них уже составлено, им не надо будет навязывать никаких экспертных мнений. Это то, с чем живут украинцы", – добавил он.

Стефанчук не исключает, что по результатам опроса впоследствии будут приняты соответствующие государственные решения.

Отвечая на вопрос, чего именно будут касаться вопросы, вице-спикер Рады сообщил, что они не будут нести политического окраса, а просто являются важными для граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий. Исследование засвидетельствует общественное мнение, не откорректированное "ангажированными "экспертами", заявили в ОПУ: "Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

18 июня июня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №3612 о всеукраинском референдуме. Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

Этот законопроект входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

Теги: выборы, референдум, соцопрос, украинцы, местные выборы, Слуга народа, Руслан Стефанчук
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