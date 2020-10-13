Опрос Зеленского – это афера, которую законопослушные граждане Украины обязаны сорвать на всех избирательных участках. Цель аферы – отвлечение внимания общества на выборах от реальных болевых проблем, создание ложной повестки для обмана избирателей.

Итак, сегодня президент Владимир Зеленский заявил: "25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение".

Все основные вопросы, ради которых избирали Зеленского, и которые будут обсуждаться на избирательных участках провалены: в стране нарастает жестокий экономический кризис, плана по выходу нет; на Донбассе проводится курс на приднестровский сценарий и прекращение сопротивления, ввели премию за то, чтобы солдаты не стреляли по врагу; Офис президента сорвал спецоперацию по захвату российских террористов и не проводит расследование; вместо реформы правосудия Офис президента защищает карманные "волчьи" суды; бюджеты местного самоуправления, по сути, ограблены в интересах Минфина; олигархи усиливают свое влияние на власть, ведь закон не работает; накануне очередной годовщины Майдана Зеленский назначил замглавы своего Офиса Олега Татарова, который участвовал в разгоне Майдана и был одним из ближайших подручных беглого Захарченко и Портнова.

Отвечать на все эти вопросы Зеленский не хочет, ведь это реальные проблемы, за это надо нести реальную ответственность. Поэтому президент собирается придумать вопросы, на которые ему было бы удобно отвечать.

К чему приведет опрос Зеленского?

1. Опрос Зеленского – незаконный. Законы Украины такого не предусматривают. За полтора году у власти "слуги народа" должны были разработать и принять закон о референдумах, но так этого и не сделали. Проводить на избирательных участках какие-либо действия, кроме избирательного процесса, – запрещено законом.

2. Опрос Зеленского – это коррупция. Государство может проводить какие-либо организационные решения только в том случае, если на эти цели выделен бюджет. А на опрос Зеленского в бюджете денег нет.

3. Таким образом, опрос можно провести только вне избирательных участков, и только на деньги неких частных лиц. Но такие опросы и так проводят социологи, для государства они не могут иметь никакого значения, и нельзя называть президентским опросом. Если это будет делать "Слуга народа", это будет незаконная агитация за одну из политических партий – и повод вызвать полицию или самому сорвать это безобразие.

4. Чем опрос Зеленского должен отличаться от социологии? Тем, что президенту надо опросить не часть, а всех граждан, кто придет на участки, охват должен быть полным. А теперь давайте посчитаем, сколько людей и денег надо для опроса Зеленского. У нас около 30 тыс. избирательных участков, на каждом для опроса в течение всего дня большинства избирателей нужна группа подготовленных специалистов, ну как минимум четыре человека – не меньше чем 120 тыс. человек надо привлечь, ведь будет идти поток людей, а ответ на пять вопросов занимает больше времени, чем поиск двух позиций в бюллетенях.

Сотрудников для опроса надо где-то нанять и подготовить. Социологи будут работать на выборах в этот момент, да и нет у нас столько социологов. Даже если считать, что все эти люди, которые проведут опрос на участках, пройдут подготовку, тренинги и отработают всего за $100 на человека, всеукраинский опрос на всех участках потянет, таким образом, по самым скромным оценкам, на $12 млн. Из бюджета на такое тратить нельзя, в бюджете не предусмотрено. Так кто же пообещал Зеленскому заплатить за этот опрос такие огромные деньги? Только кто-то из самых крупных олигархов. И как мы понимаем, все это будет бесплатно для Зеленского и не бесплатно для государства и налогоплательщиков – олигарху дадут возможность отбить эти деньги многократно.

Вывод:

Инициатива Зеленского про опрос – это со всех точек зрения еще одна афера. Афера незаконная, которую в случае попытки ее реализации каждый законопослушный гражданин обязан сорвать. Деньги на эту аферу даст кто-то из спонсоров действующей власти – и расплатятся с ним коррупцией за наш счет. Вместо реального анализа проблем и выработки интеллектуальных решений Зеленский снова хочет устроить на выборах очередной рекламный трюк и продать людям не план решения проблем, а план подмены проблем своими новыми репризами.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора