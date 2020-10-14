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В госбюджете не предусмотрено финансирование на проведение всеукраинского опроса – Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что средства на проведение всеукраинского опроса в день местных выборов не выделены, а Центризбирком не уполномочен этот опрос проводить.

Разумков не знает, из каких источников будет финансироваться всеукраинский опрос
Разумков не знает, из каких источников будет финансироваться всеукраинский опрос
Фото: rada.gov.ua

Дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусмотрено. Об этом 14 октября заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениях в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету, нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования", – подчеркнул спикер.

О каких возможностях финансирования идет речь, он не уточнил.

"Законы не были приняты, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка", – отметил Разумков.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Теги: Украина, госбюджет, Владимир Зеленский, местные выборы, финансирование, Дмитрий Разумков, всеукраинский опрос 2020
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