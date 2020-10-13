"Это афера", "Совсем на Банковой ...банулись", "Очень опасно". Соцсети обсуждают опрос, который инициировал Зеленский

13 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день местных выборов. Он заявил, что украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", но не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.
Пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.
"Опрос Зеленского – это афера, которую законопослушные граждане Украины обязаны сорвать на всех избирательных участках", - отметил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"По мнению технологов Банковой, инициированный Зеленским опрос позволит переломить ситуацию и нарастить "Слуге народа" электоральные баллы", - считает политолог Виктор Таран.
Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, отрицает идею демократии. "Не знаю, кто посоветовал Владимиру Зеленскому идею проведения опроса в день местных выборов, но это отрицание самой идеи демократии. И дело вовсе не в юридических аспектах Понятно, что опрос возможен только за пределами избирательных участков. И не в том, кто заплатит за этот банкет. Очевидно, что это не может быть государственное финансирование", – отметил он.
"У меня тоже есть 5 вопросов. И я готов не только задать их немедленно, но и ответить прямо сейчас. №1. Кто меняет правила игры по ходу игры? Ответ: жулики. №2. Кто залихватски-доверительно обращается к совершенно постороннему человеку на "ты" - и при том безальтернативно ожидает взаимности? Ответ: гопники. №3. Кто любую инициативу норовит перевести во флеш-моб с подмигиванием? Ответ: массовики-затейники. №4. Кто использует одни и те же слоганы по энному разу? Ответ: люди, у которых закончились идеи. №5. Кто пытается внушить собеседнику чувство собственной значимости - и при том играет с ним в обмолвки, намеки и недоговоренности? Ответ: манипуляторы. Где-то так", - поделился мнением журналист Евгений Кузьменко.
"Я бы на месте одного человека вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: "Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?" - написал мэр Днепра Борис Филатов.
"- Ты! - Жопой нюхаешь цветы!" Эта детская дразнилка тут же приходит в голову, когда слышишь обращение президента к гражданам на "ты". Понятно, что Зеленский пытается таким образом обыграть дурацкий слоган, который "слуги" используют на местных выборах: "Зажопинск - это ты!". Но как-то сходу хочется послать. И вот эта дешевая пауза: дескать, вопросы "всенародного опроса" узнаете позже. Вова, ты (мы же на ты, выходит) должен бы знать, что твоя нынешняя должность требует от тебя делать все, чтобы убирать любую общественную неопределенность в и без того крайне неопределенной ситуации, а не нагнетать ее дешевыми приемами из арсенала продавцов галантерейных товаров. Вы (множественное число) там совсем на Банковой еб..улись", - отметил журналист Леонид Швец.
"Нет времени думать стратегически" - это про неожиданное заявление Зеленским по "опрос", то есть псевдореферендум, который пройдет в день выборов. Это все очень, очень опасно. И главное - это опасно даже если сам он сейчас не хочет плохого, - считает журналист Сергей Сидоренко.
Также не обошлось без шуток и фотожаб.
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