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"Это афера", "Совсем на Банковой ...банулись", "Очень опасно". Соцсети обсуждают опрос, который инициировал Зеленский

Сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал на 25 октября общеукраинский опрос, но не озвучил, какие темы будут на него вынесены. Соцсети активно обсуждают это событие.

Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день местных выборов
Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день местных выборов
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

13 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день местных выборов. Он заявил, что украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", но не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

Пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Опрос Зеленского – это афера, которую законопослушные граждане Украины обязаны сорвать на всех избирательных участках", - отметил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4746433578730234

"По мнению технологов Банковой, инициированный Зеленским опрос позволит переломить ситуацию и нарастить "Слуге народа" электоральные баллы", - считает политолог Виктор Таран.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10157912766381859

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, отрицает идею демократии. "Не знаю, кто посоветовал Владимиру Зеленскому идею проведения опроса в день местных выборов, но это отрицание самой идеи демократии. И дело вовсе не в юридических аспектах Понятно, что опрос возможен только за пределами избирательных участков. И не в том, кто заплатит за этот банкет. Очевидно, что это не может быть государственное финансирование", – отметил он.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1286406195040067

"У меня тоже есть 5 вопросов. И я готов не только задать их немедленно, но и ответить прямо сейчас. №1. Кто меняет правила игры по ходу игры? Ответ: жулики. №2. Кто залихватски-доверительно обращается к совершенно постороннему человеку на "ты" - и при том безальтернативно ожидает взаимности? Ответ: гопники. №3. Кто любую инициативу норовит перевести во флеш-моб с подмигиванием? Ответ: массовики-затейники. №4. Кто использует одни и те же слоганы по энному разу? Ответ: люди, у которых закончились идеи. №5. Кто пытается внушить собеседнику чувство собственной значимости - и при том играет с ним в обмолвки, намеки и недоговоренности? Ответ: манипуляторы. Где-то так", - поделился мнением журналист Евгений Кузьменко.

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/3280141815372815

"Я бы на месте одного человека вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: "Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?" - написал мэр Днепра Борис Филатов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3402896573125549&id=100002157183088

"- Ты! - Жопой нюхаешь цветы!" Эта детская дразнилка тут же приходит в голову, когда слышишь обращение президента к гражданам на "ты". Понятно, что Зеленский пытается таким образом обыграть дурацкий слоган, который "слуги" используют на местных выборах: "Зажопинск - это ты!". Но как-то сходу хочется послать.  И вот эта дешевая пауза: дескать, вопросы "всенародного опроса" узнаете позже. Вова, ты (мы же на ты, выходит) должен бы знать, что твоя нынешняя должность требует от тебя делать все, чтобы убирать любую общественную неопределенность в и без того крайне неопределенной ситуации, а не нагнетать ее дешевыми приемами из арсенала продавцов галантерейных товаров. Вы (множественное число) там совсем на Банковой еб..улись", - отметил журналист Леонид Швец.

https://www.facebook.com/leo.shvets/posts/3611726068870505

"Нет времени думать стратегически" - это про неожиданное заявление Зеленским по "опрос", то есть псевдореферендум, который пройдет в день выборов. Это все очень, очень опасно. И главное - это опасно даже если сам он сейчас не хочет плохого, - считает журналист Сергей Сидоренко.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/3307031972684528

Также не обошлось без шуток и фотожаб.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10213525862700794

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https://www.facebook.com/gonimem/posts/362352461787449

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https://www.facebook.com/durdominua/photos/a.218687931498913/3684873644880307/

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https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3693801430664641

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https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3575885999141278

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https://www.facebook.com/crazybeeua/posts/377682756974002

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Теги: референдум, соцопрос, Владимир Зеленский, украинцы, местные выборы, всеукраинский опрос 2020
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