Большинство фракций Рады раскритиковали "всенародный опрос" Зеленского

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента Украины Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос.
В "Европейской солидарности" считают, что Зеленский таким образом хочет переключить внимание общества на себя, поскольку рейтинг его партии "Слуга народа" падает. В политсиле уверены, что среди вопросов будут: амнистия, примирение, тема местных выборов на Донбассе, двухпалатный парламент, сокращение количества нардепов, темы языка, его статуса и применения.
Партия "Голос" в Facebook предупредила Зеленского о "недопустимости использования незаконного "опроса" в день местных выборов 25 октября в российских интересах". Инициативу такого опроса в политсиле считают угрозой национальным интересам.
"В любом случае подобные "опросы" нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов", – отметили в "Голосе".
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила в Facebook, что президент занимается откровенным бредом. Вместе с тем, она предложила свой вариант пяти вопросов украинцам:
"Оппозиционная платформа – За жизнь" в Facebook заявила, что "Слуга народа" потеряла доверие избирателей и хочет привлечь к себе внимание.
"Зе-команда рассчитывает, что сможет использовать его результаты для оправдания своей антинародной политики и отвлечь внимание граждан от своих катастрофических провалов", – говорится в сообщении.
Заместитель председателя пропрезидентской фракции Евгения Кравчук в комментарии "Украинской правде" отметила, что партия "Слуга народа" точно не будет субъектом опроса, потому что участвует в выборах. По ее словам, речи об агитации нет.
"В принципе, каждый год во время выборов проводятся экзит-поллы, фактически ни у кого же не возникает вопрос, когда у избирательного участка кто-то опрашивает для экзит-полла. Просто в этом случае будет больше участков", – подчеркнула она.
О чем именно будет идти речь в опросе, Кравчук не уточнила.
Зеленский сегодня заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.
Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.