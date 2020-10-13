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ПОЛИТИКА

Большинство фракций Рады раскритиковали "всенародный опрос" Зеленского

В "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформе – За жизнь" уверены, что опросом во время выборов президент Владимир Зеленский хочет привлечь внимание к "Слуге народа", которая теряет рейтинги.

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В партии "Голос" анонсированный Зеленским опрос считают незаконным
В партии "Голос" анонсированный Зеленским опрос считают незаконным
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента Украины Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос.

В "Европейской солидарности" считают, что Зеленский таким образом хочет переключить внимание общества на себя, поскольку рейтинг его партии "Слуга народа" падает. В политсиле уверены, что среди вопросов будут: амнистия, примирение, тема местных выборов на Донбассе, двухпалатный парламент, сокращение количества нардепов, темы языка, его статуса и применения.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/3526797300730512

Партия "Голос" в Facebook предупредила Зеленского о "недопустимости использования незаконного "опроса" в день местных выборов 25 октября в российских интересах". Инициативу такого опроса в политсиле считают угрозой национальным интересам.

"В любом случае подобные "опросы" нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов", – отметили в "Голосе".

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/621322405202600

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила в Facebook, что президент занимается откровенным бредом. Вместе с тем, она предложила свой вариант пяти вопросов украинцам:

  • Поддерживаете ли вы продажу украинской земли?
  • Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
  • Верите ли вы, что придет весна, во время которой будут сажать?
  • Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
  • Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/3539789249392486

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в Facebook заявила, что "Слуга народа" потеряла доверие избирателей и хочет привлечь к себе внимание.

"Зе-команда рассчитывает, что сможет использовать его результаты для оправдания своей антинародной политики и отвлечь внимание граждан от своих катастрофических провалов", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLife/posts/2937819263105775

Заместитель председателя пропрезидентской фракции Евгения Кравчук в комментарии "Украинской правде" отметила, что партия "Слуга народа" точно не будет субъектом опроса, потому что участвует в выборах. По ее словам, речи об агитации нет.

"В принципе, каждый год во время выборов проводятся экзит-поллы, фактически ни у кого же не возникает вопрос, когда у избирательного участка кто-то опрашивает для экзит-полла. Просто в этом случае будет больше участков", – подчеркнула она.

О чем именно будет идти речь в опросе, Кравчук не уточнила.

Зеленский сегодня заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Теги: ВО Батьківщина, Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа, партия Голос, Европейская солидарность, ОПЗЖ
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