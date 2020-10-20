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Видео: Радіо Свобода / YouTube

Зеленский выступает с ежегодным посланием в Раде. Трансляция

20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием в парламенте. Трансляцию пленарного заседания ведет "Радіо Свобода". Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказывала, что Зеленский в своем выступлении определит стратегические направления развития страны. Кроме того, Рада сегодня заслушает информацию от Кабинета Министров о готовности Украины к борьбе с эпидемией коронавируса и о текущей ситуации с противодействием пандемии. В парламенте ожидают в том числе министра здравоохранения Максима Степанова.

 
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Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, трансляция, парламент, Максим Степанов, пандемия, коронавирус
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