Украина начинает строить военные базы для защиты Черноморского региона – Зеленский

Зампредседателя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказывал, что Украина будет строить две военно-морские базы – в Черном и Азовском морях – при помощи Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент не привел других деталей, но подчеркнул, что строит украинское войско, способное противостоять врагу на суше, воде и в воздухе: "Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела".

Зампредседателя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказывал в начале октября, что две новые базы Украина будет строить при содействии Великобритании. Одна из них будет в Черном море, вторая – в Азовском.

Помощь со строительством баз является частью меморандума между Украиной и Великобританией, рассказывал он. Более конкретного местоположения, так же, как и даты начала работ, украинские власти не называли.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.