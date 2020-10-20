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"Это тебе не Жирика 15 лет песочить". Актер Великий в образе Зеленского записал ответ на пародию Галкина. Видео

Актер "Квартала 95" Юрий Великий в образе президента Украины Владимира Зеленского записал ответ на ролик российского юмориста Максима Галкина, который спародировал Зеленского. Видео Великий обнародовал в Facebook. "Я хочу обратиться к одному пародисту, как мне всегда казалось, – Максиму Галкину. Дорогой Максим, я посмотрел твое последнее видео. Мне очень понравилось. Я так смеялся, что аж три раза подпрыгнул, скурил все свои IQOS. Это было очень смешно. Я только не понял одного: кого ты там пародировал?" – говорит персонаж Великого. Актер раскритиковал видео, снятое Галкиным. "Дружище, теряешь форму. Это тебе не Жирика [лидера ЛДПР Владимира Жириновского] 15 лет песочить, это же новый образ, его нельзя так просто взять и склепать за полчаса", – обратился он к Галкину и предложил "маленький мастер-класс за большие деньги" от своего "большого друга Юрия Великого".

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Великий посмотрел ролик Галкина
Великий посмотрел ролик Галкина
Скриншот: Юрий Великий / Facebook

Галкин 16 октября обнародовал ролик на украинском языке. Он предстал в образе Зеленского, который обращается к своему народу. Российский шоумен озвучил свою версию предложенных Зеленским пяти вопросов, дополнив их шестым. В перерывах между вопросами Галкин в образе Зеленского уходил в другую комнату на несколько секунд, а когда возвращался, шмыгал носом.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". 14–15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября президент Украины назвал оставшиеся три вопроса

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса – для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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Видео: Юрий Великий / Facebook
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, президент, Максим Галкин, пародия, Юрий Великий, шоумен
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