"Это тебе не Жирика 15 лет песочить". Актер Великий в образе Зеленского записал ответ на пародию Галкина. Видео

Галкин 16 октября обнародовал ролик на украинском языке. Он предстал в образе Зеленского, который обращается к своему народу. Российский шоумен озвучил свою версию предложенных Зеленским пяти вопросов, дополнив их шестым. В перерывах между вопросами Галкин в образе Зеленского уходил в другую комнату на несколько секунд, а когда возвращался, шмыгал носом.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". 14–15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября президент Украины назвал оставшиеся три вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса – для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.