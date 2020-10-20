Зеленский определил ответственных за то, что экономика растет медленно, а коррупционеров не сажают. "Царь – бубочка, а бояре – плохие" – эффективная формула

У Зеленского объективно получилось хорошее, мощное предвыборное выступление. Думаю, его избирателям спич должен был понравиться.

При этом Зеленский четко определил ответственных за то, что экономика растет медленно, а коррупционеров не сажают в тюрьму. Это "попередники", логично COVID-19 и народные депутаты. В принципе логично, формула "царь – бубочка, а бояре – плохие" всегда эффективна.

То, что такую формулу нужно ломать в глазах избирателей, прямо заявили в своих выступлениях лидеры фракций. Тимошенко прошлась по просчетам с коронавирусом, Синютка – по экономике, Совсун – по фейковому опросу от президента, и Палица, который напомнил, что доверие к парламенту составляет 8%, а к президенту – 40%.

Ну и последнее о выступлении Зеленского. Если бы он хотел продемонстрировать реальные изменения в социальной и экономической политике, он бы представил бюджет 2021 года с принципиально другими социальными показателями.

Но он этого не сделал. Потому что одно дело рассказывать, что в стране где-то растет ВВП, а другое – представить бюджет, где финансово не подкреплено ни одно обещание по повышению минимальной зарплаты или увеличение зарплат медикам или работникам образования.

Избиратели, конечно, об этом узнают. Позже. Главное – продержаться до 25 октября.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора