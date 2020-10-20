Зеленский: Программа "Большое строительство" не закончится после местных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" будет расширена – начнется реставрация украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия.

Зеленский: Мы "сшиваем" Украину. Не только идеями Фото: president.gov.ua

Реализация проекта масштабной перестройки инфраструктуры Украины "Большое строительство" не завершится после местных выборов, которые пройдут в воскресенье. Об этом 20 октября во время своего послания Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Для реализации пункта программы "Комфортная страна" мы начали "Большое строительство". И это не просто название очередной государственной программы. Все видят, что в стране действительно идет большое строительство. Мы "сшиваем" Украину. Не только идеями. Но и дорогами и мостами. В этом году – это 4 тыс. км дорог государственного значения и 2 тыс. км – местного значения. 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов, 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием", – сказал Зеленский.

По его словам, до конца текущего года план реализации проекта будет выполнен.

"Большое строительство", несмотря на давнюю традицию украинской политики, не закончится после местных выборов. А станет еще более масштабным. Кроме новых дорог, школ, садов и больниц, мы начнем реставрацию украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия нашей родины", – утверждает глава государства.

Программа "Большое строительство" – это общий проект Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств.

Согласно проекту, в каждой области должен быть согласован с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года.

Отдельно области также должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта.