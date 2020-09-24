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Марина Порошенко: Деньги на строительство сердечно-сосудистого центра в Киеве "зависли" на коммунальных предприятиях

Сердечно-сосудистые заболевания – одна из главных причин смертности среди украинцев, поэтому такие пациенты нуждаются в скорейшей помощи, рассказала лидер списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет и супруга пятого президента Украины, врач по образованию Марина Порошенко.

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Марина Порошенко: Жизнь украинцев не должна зависеть от непрофессиональных действий действующей власти
Марина Порошенко: Жизнь украинцев не должна зависеть от непрофессиональных действий действующей власти
Фото: Пресс-служба Европейской солидарности

В Киевской больнице скорой помощи нет ПЦР-тестов для врачей, не достроен сердечно-сосудистый центр и не поставлено оборудование в лаборатории, так как деньги на эти цели "зависли" на счетах коммунальных предприятий. Об этом заявила во время визита в больницу лидер списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет и супруга пятого президента Украины Марина Порошенко, пишет пресс-служба политсилы в сообщении, распространенном в СМИ 24 сентября.

"Мы видим, что очень далеко до того, чтобы начинать принимать пациентов. И те деньги киевлян, которые были перечислены на строительство этого центра, "зависли" на коммунальных предприятиях, которые должны были построить этот центр, и находятся там уже несколько лет. И эти несколько лет нельзя считать в измерении времени – их надо считать человеческими жизнями", – заявила она.

Сердечно-сосудистые заболевания – одна из главных причин смертности среди украинцев, поэтому такие пациенты нуждаются в скорейшей помощи, добавила Порошенко, врач по образованию. Она рассказала, что из-за нехватки тестов на коронавирус врачи вынуждены отказывать больным.

"Тестирование врачей – это обязанность государства. И мы видим в этой ситуации, что Минздрав "завис" в воздухе на своем зеленом зонтике. Кстати, как и средства киевлян, чтобы построить новый центр сердечно-сосудистой патологии. Также "зависло" и оборудование, – сказала она. – Жизнь украинцев не должна зависеть от непрофессиональных действий действующей власти. И если они не могут защитить киевлян, то это сделаем мы. И медицина точно будет одним из моих первых приоритетов в новом составе Киевского городского совета".

Теги: медицина, больница, Марина Порошенко, Европейская солидарность, коронавирус
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