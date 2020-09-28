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Парк "Киото" пострадал от коррупции дважды – Борислав Береза прокомментировал строительство нового ТРЦ

Часть средств, выделенная из бюджета Киева на реконструкцию парка "Киото" с 2017-го по 2018 год, была присвоена подрядчиком, утверждает лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

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Борислав Береза: Здесь пытались жульничать с документами и доказать, что участок, где идет строительство, не является зеленой зоной. В итоге просто установили забор
Борислав Береза: Здесь пытались жульничать с документами и доказать, что участок, где идет строительство, не является зеленой зоной. В итоге просто установили забор
Скриншот: Borislav Bereza / YouTube

Строительство на территории столичного парка "Киото" уничтожает эту зону, заявил в опубликованном на YouTube видео лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

“Парк "Киото" построили совместно с посольством Японии в Киеве – был основан еще в 1972 году. Но именно при каденции действующей власти часть парка уничтожили – установили забор, начали строительство торгового центра. Здесь заливали кислотой деревья, чтобы они погибли. Здесь пытались жульничать с документами и доказать, что участок, где идет строительство, не является зеленой зоной. В итоге просто установили забор”, – сказал политик.

Береза добавил, что часть средств, выделенная из бюджета Киева на реконструкцию парка в период с 2017-го по 2018 год, была присвоена подрядчиком. Со ссылкой на предварительные данные полиции политик отметил, что в схеме также участвовали столичные чиновники – руководство КП “Киевгорразвитие”. Уголовное производство из-за возможного хищения средств было открыто в 2019 году.

“Парк "Киото" стал жертвой коррупции дважды. Ведь кроме потери части своей территории, во время реконструкции парка столичными чиновниками было присвоено не менее 50 млн гривен. С 2019 года продолжается следствие”, – сообщил Борислав Береза.

ВИДЕО
Видео: Borislav Bereza / YouTube

Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Эко Партии Березы" идет на выборы в Киевсовет.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Борислав Береза, парк, уголовное производство, Эко Партия Березы
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