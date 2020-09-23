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ПОЛИТИКА

Из-за некачественных коммунальных услуг киевляне платят за воду дважды – Борислав Береза

В половине случаев качество воды в бюветах Киева не соответствует нормам, сообщил лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

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Борислав Береза: Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме
Борислав Береза: Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме
Фото: Борислав Береза / Facebook

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза назвал суррогатом коммунальные услуги, которые получают киевляне. По словам политика, за воду жителям столицы приходится платить дважды. Об этом лидер "Эко Партии Березы" написал в Facebook.

"Ежемесячно киевляне тратят огромные суммы семейного бюджета, чтобы оплатить коммунальные услуги. В том числе – за воду. Но вместо этого получают суррогат, ведь постоянно пить воду из-под крана в столице – рискованно для здоровья. Это признают эксперты и даже представители местной власти. И хотя проблема со старыми трубами и очистными сооружениями в столице существует давно, власть не занимается ее решением системно. Базовые потребности киевлян игнорируются годами", – заявил политик.

По словам Березы, вода из бюветов в Киеве также не всегда соответствует нормам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ГУ "Госпродпотребслужбы", которое проводилось летом 2020 года.

"В половине случаев качество воды в бюветах не соответствует нормам. Напомню, что следить за ее качеством обязано коммунальное предприятие "Киевводфонд". Именно поэтому в программе "Эко Партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов – один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дому", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5051974768161922

Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Экопартии" идет на выборы в Киевсовет.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Борислав Береза, вода, местные выборы, Госпродпотребслужба, Эко Партия Березы
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