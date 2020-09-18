Водная политика в Украине не эффективна – эксперт

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что нынешняя водная политика ведет Украину к абсолютному дефициту пресной воды.

Украина ведет неэффективную водную политику и рискует остаться без пресной воды, заявила в комментарии "5 каналу" председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

"Водная политика в Украине не эффективна, она является анти-экологической и такой, что приведет нашу страну к абсолютному дефициту пресной воды. Мы уничтожаем основной ресурс жизнедеятельности. Вопрос водной политики – это вопрос национальной безопасности, потому что касается каждого человека в Украине", – сказала она.

Тимочко добавила, что в мире есть примеры разумного обращения с водными ресурсами.

"Страны, где значительно выше летние температуры... тот же Израиль, который является территорией, которая производит для многих стран продукцию сельскохозяйственную. Там вообще нет лишней воды, но капельное орошение дает возможность доставить воду к корневой системе растения, и не подавать ее дополнительно и абсолютно бездарно", – подчеркнула эколог.

В апреле 2020 года, по данным Украинского гидрометцентра, уровень воды в реках Украины снизился до минимума за 100 лет из-за отсутствия снега зимой и дождей весной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивал, что обеспечение водной безопасности страны в условиях изменения климата является стратегической задачей.