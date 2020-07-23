В Днепровских водохранилищах появились медузы – Украинская ассоциация рыбаков

В Днепре появились мелкие медузы и морские рыбы. В Ассоциации рыболовов Украины говорят, что раньше такое невозможно было представить.

Впервые медузы в пресных водоемах Украины были обнаружены в 1979 году Фото: depositphotos.com

В Днепре на территории Киева и в Днепровских водохранилищах появились морские обитатели – игла-рыба и мелкие медузы. Об этом 23 июля сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Украинскую ассоциацию рыболовов.

"Мы никогда не могли себе даже представить, что в Днепре смогут жить морские жители. Но, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня", – отметили в ассоциации.

По информации организации, в этом году медузы часто встречаются в пресных водах. Однако возле Киева встречаются также пресноводные медузы.

"Медузы Craspedacusta sowerbii китайского происхождения, они не является такой уж диковинкой для Украины. Первый случай обнаружения медузы в водоемах Украины относится к 1979 году, когда медуза была найдена в водоеме-охладителе Чернобыльской АЭС. В последующие годы медуза была обнаружена также в районе сброса теплых вод Трипольской ГЭС в Каневском водохранилище, в водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС и других водоемах", – отметили рыболовы.

По данным "Украинской правды", опасность беспрепятственного размножения медуз заключается в том, что объектом их питания является зоопланктон.