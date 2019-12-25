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Украинский каскадер пересек реку Днепр на мотоцикле. Видео

24 декабря в Киеве украинский каскадер Сергей Совяк на мотоцикле пересек реку Днепр в районе Труханова острова. Видео заезда опубликовал телеканал НТН. Вместо заявленных трех километров по воде Совяк проехал пять – со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега. В Украине трюк выполнили впервые. Для этого на мотоцикл навесили специальные лыжи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Вместо заявленных трех километров каскадер проехал пять
Вместо заявленных трех километров каскадер проехал пять
Скриншот: Свідок НТН / YouTube
видео

Видео: Свідок НТН / YouTube
Теги: Днепр, мотоцикл
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