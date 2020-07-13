В Мариуполе модернизируют систему питьевого водоснабжения. Кредит в €64 млн предоставит Франция

В Мариуполе Донецкой области заявили о начале реализации проекта строительства завода по производству питьевой воды. Власти города подписали соглашение с Министерством финансов Украины, об этом сообщил сайт мариупольской мэрии.

Правительство Украины совместно с Францией реализует в Мариуполе проект по модернизации системы питьевого водоснабжения, об этом сообщил сайт городского совета Мариуполя 13 июля.

Вице-премьер-министр Украины – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр финансов Украины Сергей Марченко, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен и мэр города Вадим Бойченко заявили о начале реализации проекта строительства завода по производству питьевой воды в Мариуполе. Было подписано финансовое соглашение между Министерством финансов Украины и властями Мариуполя, отмечено в сообщении.

"Полумиллионное население города получит качественную и эффективную систему водоснабжения. Совместными усилиями мы сделаем жизнь горожан комфортнее, уже скоро жители Мариуполя смогут пить чистую воду из крана, как это делают жители многих европейских городов", – отметил Бойченко.

Проект профинансирует Франция, предоставив кредит в €64 млн. По информации мэрии Мариуполя, кредит предоставляется на 30 лет, процентная ставка составляет 0,08% годовых, льготный период – 10 лет.

"Проект позволит Мариуполю модернизировать систему оказания жилищно-коммунальных услуг, имеющих жизненно важное значение для населения, обеспечив жителей стабильным водоснабжением и качественной питьевой водой, отвечающей международным нормам", – подчеркнули в мэрии.

Первый этап проекта стартует в июле – августе 2020 года, он предполагает подготовку технико-экономического обоснования в течение года и разработку генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города до 2040 года.

Вода в Мариуполь поступает из реки Северский Донец, которая несколько раз пересекает линию разграничения. Мариуполь находится в самом конце цепи водоснабжения.