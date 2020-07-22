Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам – Госпродпотребслужба

До улучшения показателей качества воды в водоемах столичными пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха – без купания, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам. Об этом 22 июля сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Пробы воды были взяты в открытых водоемах 20 июля. В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки на всех пляжах Киева: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Галерный", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща-Водица").



Также зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) на пляже "Предмостная Слободка"; плавающие примеси на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Центральный", "Галерный" (мелкие водоросли); отклонения из-за запаха – пляж "Галерный"; отклонения водородного показателя – пляж "Вербный"; биохимическая потребность в кислороде – пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".



"До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха – без купания", – говорится в сообщении.

19 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пляжи столицы открылись для купания.

9 июля Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщало, что на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку.

16 июля в Киеве разрешили купаться на девяти пляжах.