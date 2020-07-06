Купаться не рекомендуют. На всех пляжах Одессы нашли кишечную палочку

Специалисты лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины зафиксировали высокий уровень содержания кишечной палочки во всех пробах морской воды, взятых в Одессе. Но закрывать пляжи не будут.

Из-за обнаруженной кишечной палочки пляжи для посетителей закрывать не будут Фото: depositphotos.com

Специалисты областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины исследовали образцы морской воды в Одессе. Вода на всех пляжах города не соответствует санитарным нормам, об этом сообщает Общественное 6 июля.

Во всех пробах морской воде специалисты центра зафиксировали высокий уровень содержания кишечной палочки. Поэтому купаться на пляжах Одессы они не рекомендуют.

"В этой воде мы обнаружили высокий уровень лактозо-положительной кишечной палочки. Это наш основной показатель, характеризующий загрязнение воды", – рассказала заведующая отделом эпиднадзора Одесского областного лабораторного центра Елена Варецкая.

По ее словам, в результате попадания в организм человека микроорганизмы могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта и различные колиты.

Из-за обнаруженной кишечной палочки пляжи для посетителей закрывать не будут. Купаться или нет, каждый человек должен решать самостоятельно, подчеркнула Варецкая.

28 июня глава Одесской ОГА заявил, что в область на выходные приехали десятки тысяч туристов. Пляжи, кафе и центральные улицы были заполнены отдыхающими.