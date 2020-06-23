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Из танкера Delfi продолжает выливаться топливо. Пятно достигло одного из пляжей Одессы

Из затонувшего в ноябре 2019 года танкера вытекает топливо. Чиновники одесской мэрии заверили, что для залива это не опасно.

Пятно растекается в сторону Ланжерона и уже достигло пляжа "Отрада"
Пятно растекается в сторону Ланжерона и уже достигло пляжа "Отрада"
Фото: Олександр Захаров / Facebook

Фотографии нефтяных пятен, вытекающих из затонувшего в Одессе танкера Delfi, опубликовал депутат городского совета Александр Захаров в Facebook 23 июня.

"Вторник, 23 июня, 15.00, Одесса, "Отрада", "Дельфин"... Спасибо администрации портов... Что это? Остатки масел, солярки, сорбенты, которые "осели" на дно? Прямиком в "Отраду"... На ветровую тень не похоже никак... Зато отметились все: Куций, Венедиктова, Криклий, Труханов", – написал депутат.

https://www.facebook.com/oleksandr.zakharov.ods/posts/2962698790450090

Пятно растекается в сторону Ланжерона и уже достигло пляжа "Отрада". При этом чиновники утверждают, что заливу ничто не угрожает, отметила "Думская".

"Согласно информации Государственной экологической инспекции в Одесской области, по состоянию на 22 июня превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено", – пишет издание со ссылкой на пресс-службу мэрии Одессы.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Вечером 20 ноября из-за непогоды танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма не удалось этого сделать. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило.

Трое моряков с танкера – граждане Украины, их эвакуировали 22 ноября. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти.

После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в данной акватории стало больше нормы в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии танкера Delfi.

Теги: Одесса, крушение, пляж, танкер Delfi
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