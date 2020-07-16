В Киеве разрешили купаться на девяти пляжах. Список

На данный момент купание запрещено только на столичном пляже "Предмостная Слободка", сообщили в КГГА.

На четырех пляжах Киева купаться временно не рекомендуется Фото: depositphotos.com

В Киеве разрешили купаться на девяти пляжах. Об этом 16 июля в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

Власти города получили обновленные результаты лабораторных исследований проб воды.

Купание разрешено на следующих пляжах Киева: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный".

Еще на четырех пляжах купаться временно не рекомендуется – среди них "Радуга", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

Запрещено купание только на столичном пляже "Предмостная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

9 июля Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщало, что на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку.

19 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пляжи столицы открылись для купания.