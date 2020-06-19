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Кличко заявил, что пляжи Киева уже открылись для купания

Паспорта готовности для открытия получили 12 пляжей Киева и 20 зон отдыха без купания, заявил столичный мэр Виталий Кличко.

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Кличко: Песок киевских пляжей очищают специальные машины
Кличко: Песок киевских пляжей очищают специальные машины
Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

Пляжи Киева уже открыты для купания. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо". Госпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах", – отметил Кличко.

Он напомнил, что за последние несколько лет город обновил шесть городских пляжей. Так, пляжи столицы становятся доступными для людей с особыми потребностями.

Мэр рассказал, что песок киевских пляжей очищают специальные машины, закупленные властями столицы.

В этом году выросло количество пляжей, получивших международную награду "Голубой флаг" – что означает, что они соответствуют более 30 критериям качества и безопасности.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, пляж, отдых, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, купание, коронавирус
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