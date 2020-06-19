Бюджетный комитет Рады одобрил выделение МВД 2,6 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19

Решение о выделении средств Министерству внутренних дел Украины поддержали 16 членов комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, сообщила нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета со второй попытки одобрил выделение Министерству внутренних дел Украины 2,6 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19. Об этом 19 июня в Facebook сообщила нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

По словам народного депутата, против этого решения проголосовал только ее коллега по фракции Владимир Цабаль. Еще двое парламентариев воздержались, поддержали решение 16 членов комитета.

"И тут самое интересное. Оказывается, протокола заседания нет, видеофиксации – нет. Их бюджетный комитет никогда не ведет! Дерибанятся наши деньги втихую и как кому надо! Слуги орков вы, а не людей!" – заявила Устинова.

О том, что МВД запросило около 2,5 млрд грн из спецфонда, 9 июня сообщила экспертная организация StateWatch.

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплат в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

10 июня Кабмин решил выделить МВД 2,7 млрд грн.

18 июня комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не одобрил выделение Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом.

13 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2020 год и создала фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн).

22 апреля Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств фонда. Деньги из фонда было решено направить на помощь гражданам в связи с пандемией и на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19.

По состоянию на 1 июня правительство потратило почти половину средств фонда.