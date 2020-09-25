"Пробили дно". Борислав Береза прокомментировал снос усадьбы в Киеве на Саксаганского

Строители должны были провести реконструкцию усадьбы, но вместо этого ее снесли, несмотря на сопротивление активистов, заявил лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

Борислав Береза: До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат Фото: radiosvoboda.org

Единственный документ, который был у строителей, сносивших историческое здание в центре Киева на улице Саксаганского, 76 – это градостроительные условия и ограничения, которые выдал департамент градостроительства и архитектуры КГГА в начале 2020 года, заявил в Facebook лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

“На улице Саксаганского, 76 снесли 150-летнюю усадьбу. Все работы проводят без паспорта. Единственный документ, который есть у строителей, – это градостроительные условия и ограничения, их выдал департамент градостроительства и архитектуры КГГА заказчику работ ООО "Инвестал Рентал" в мае этого года”, – написал Береза.

Политик подчеркнул, что никакого разрешения на снос здания у компании нет: строители должны были провести реконструкцию усадьбы, но вместо этого ее снесли, несмотря на сопротивление активистов.

“Должна была проводиться реконструкция с последующей надстройкой. Максимальная высота нового здания – не выше 27 метров, или девять этажей. Впервые активисты остановили снос. До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат. Как это было на Никольской Слободке”, – считает он.

Сайт "112 Украина" пишет, что зданию около 150 лет, его возраст может подтвердить снимок фотографа Франца Мезера, датированный 1870 годом. Со ссылкой на слова историков журналисты отмечают, что дом был самым старым строением на улице Саксаганского.

В КГГА сообщили, что застройщик, который снес дом, должен был получить разрешение Министерства культуры и информационной политики.

Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Эко Партии Березы" идет на выборы в Киевсовет.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.