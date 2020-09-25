ГОРДОН
 
 
КИЕВ

"Пробили дно". Борислав Береза прокомментировал снос усадьбы в Киеве на Саксаганского

Строители должны были провести реконструкцию усадьбы, но вместо этого ее снесли, несмотря на сопротивление активистов, заявил лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Борислав Береза: До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат
Борислав Береза: До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат
Фото: radiosvoboda.org

Единственный документ, который был у строителей, сносивших историческое здание в центре Киева на улице Саксаганского, 76 – это градостроительные условия и ограничения, которые выдал департамент градостроительства и архитектуры КГГА в начале 2020 года, заявил в Facebook лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

“На улице Саксаганского, 76 снесли 150-летнюю усадьбу. Все работы проводят без паспорта. Единственный документ, который есть у строителей, – это градостроительные условия и ограничения, их выдал департамент градостроительства и архитектуры КГГА заказчику работ ООО "Инвестал Рентал" в мае этого года”, – написал Береза.

Политик подчеркнул, что никакого разрешения на снос здания у компании нет: строители должны были провести реконструкцию усадьбы, но вместо этого ее снесли, несмотря на сопротивление активистов.

“Должна была проводиться реконструкция с последующей надстройкой. Максимальная высота нового здания – не выше 27 метров, или девять этажей. Впервые активисты остановили снос. До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат. Как это было на Никольской Слободке”, – считает он.

Сайт "112 Украина" пишет, что зданию около 150 лет, его возраст  может подтвердить снимок фотографа Франца Мезера, датированный 1870 годом. Со ссылкой на слова историков журналисты отмечают, что дом был самым старым строением на улице Саксаганского.

В КГГА сообщили, что застройщик, который снес дом, должен был получить разрешение Министерства культуры и информационной политики.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5063193120373420

Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Эко Партии Березы" идет на выборы в Киевсовет.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, КГГА, Борислав Береза, снос, застройка, местные выборы, архитектура, Эко Партия Березы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео
Королева вышла на сцену с Тарзаном. Видео
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии". Седокова позировала в белье в объятиях нового супруга
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб
  Don't Chase The Dead. Мерилин Мэнсон выпустил клип со звездой "Ходячих мертвецов" Ридусом. Видео
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Улыбаемся и машем". Димопулос прокомментировала конфликт с Мейхер на шоу "Танцы со звездами"
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
  "Мы начинаем снос". Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на Киркорова за незаконную застройку
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Жена Черновецкого показала сына-первоклассника
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Названа дата премьеры фильма с Софи Лорен в главной роли
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
Деми Роуз показала голую грудь в стразах
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
"А где Кристина?" Поклонники не узнали Орбакайте в розовом платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS