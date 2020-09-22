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От решения экологических проблем зависит качество жизни киевлян – Береза

Экологическая тема требует большего внимания со стороны столичной власти, потому что она годами недофинансирована, заявил лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

Борислав Береза: Зачем заниматься экологическими и экономическими проблемами Киева, когда можно системно пиариться на освоении бюджета
Борислав Береза: Зачем заниматься экологическими и экономическими проблемами Киева, когда можно системно пиариться на освоении бюджета
Фото: radiosvoboda.org

Проблемы мусора и экологии для Киева крайне острые, от их решения зависит качество жизни в городе, но власть считает эти вопросы второстепенными, написал лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза в Facebook.

“Пожар в Дарницком районе, где уже второй день горит свалка – это игнорирование киевским руководством существования самой свалки. В результате на улице Коллекторной вторые сутки тушат пожар площадью около 2000 м2. Из-за пожара задымлены многие районы Киева. Спасатели просят не выходить на улицу без надобности и не открывать окна”, – сообщил Борислав Береза.

По словам политика, экологическая тема требует большего внимания со стороны столичной власти, ведь она годами недофинансирована.

“Зачем заниматься экологическими и экономическими проблемами Киева, когда можно системно пиариться на освоении бюджета, делать проекты по завышенным ценам и банально заниматься вопросами застройщиков, а не созданием комфортных условий для жизни киевлян”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5044614798897919

Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Экопартии" идет на выборы в Киевсовет.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, экология, Борислав Береза, местные выборы, Эко Партия Березы
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