Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники – эколог о предвыборной риторике политиков

От манипуляций на тему экологии на выборах могут обезопасить только качественные научные исследования, заявил в комментарии УНИАН ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук.
"Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники", – сказал ученый.
Он отметил, что если те или иные проблемы будут рассматриваться комплексно, то манипулировать экологической тематикой политикам будет сложно.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.