"Грубое вмешательство в планетарные процессы очень опасно". Эколог прокомментировал планы оккупантов вызывать искусственные осадки в Крыму

Из-за засухи и дефицита воды оккупационные власти Крыма хотят прибегнуть к вызову искусственных осадков, а это может быть опасным для экологии, считает эксперт по вопросам изменения климата Национального экологического центра Украины Георгий Веремийчик.

Химическое вещество, которое используется при вызове искусственных осадков, может быть небезопасным. Об этом заявил эксперт по вопросам изменения климата Национального экологического центра Украины Георгий Веремийчик в комментарии "Крым.Реалии".

Таким образом он прокомментировал планы подконтрольных России оккупационных крымских властей вызывать искусственные осадки на полуострове, чтобы решить проблему дефицита воды в местных водохранилищах.

По словам Веремийчика, йодид серебра, который используется в специальных пиропатронах для расстрела облаков, безопасен только в небольших количествах, а изучение свойств этого соединения продолжается.

Он напомнил, что в 80-х годах в СССР во время проведения олимпиады для вызова осадков использовали йодид серебра и углекислую кислоту.

"До этого времени мы не знали, что такое кислотные дожди. Именно после той олимпиады все огурцы пропали – выпали кислотные дожди", – сказал он.

По мнению Веремийчика, не стоит злоупотреблять искусственными осадками и в Крыму.

"Какой-то район обязательно недополучит влаги. Это однозначно. Кроме того, они могут вызвать очень мощные ливни и это нанесет ущерб городскому хозяйству. Вообще грубое вмешательство в планетарные процессы очень опасно", – сказал он.