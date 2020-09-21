"Грубое вмешательство в планетарные процессы очень опасно". Эколог прокомментировал планы оккупантов вызывать искусственные осадки в Крыму

Химическое вещество, которое используется при вызове искусственных осадков, может быть небезопасным. Об этом заявил эксперт по вопросам изменения климата Национального экологического центра Украины Георгий Веремийчик в комментарии "Крым.Реалии".
Таким образом он прокомментировал планы подконтрольных России оккупационных крымских властей вызывать искусственные осадки на полуострове, чтобы решить проблему дефицита воды в местных водохранилищах.
По словам Веремийчика, йодид серебра, который используется в специальных пиропатронах для расстрела облаков, безопасен только в небольших количествах, а изучение свойств этого соединения продолжается.
Он напомнил, что в 80-х годах в СССР во время проведения олимпиады для вызова осадков использовали йодид серебра и углекислую кислоту.
"До этого времени мы не знали, что такое кислотные дожди. Именно после той олимпиады все огурцы пропали – выпали кислотные дожди", – сказал он.
По мнению Веремийчика, не стоит злоупотреблять искусственными осадками и в Крыму.
"Какой-то район обязательно недополучит влаги. Это однозначно. Кроме того, они могут вызвать очень мощные ливни и это нанесет ущерб городскому хозяйству. Вообще грубое вмешательство в планетарные процессы очень опасно", – сказал он.
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения аннексированного полуострова.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым.
Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
7 сентября оккупанты сообщили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.
В сентябре 2020-го стало известно, что оккупанты Крыма для решения проблемы дефицита пресной воды планируют искусственно увеличить количество осадков путем экспериментальных авиационных работ.