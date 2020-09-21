ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Фесенко: У кандидатов с экологической тематикой шансов никаких, даже на выход во второй тур

Для политиков экология – не главная тема потому, что в большинстве случаев экологическая проблематика находится на пятом-седьмом месте среди тем, которые волнуют людей, отметил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко: Их волнует коммуналка, низкий уровень доходов, транспортная проблема, плохие дороги, отсутствие больниц и школ
Владимир Фесенко: Их волнует коммуналка, низкий уровень доходов, транспортная проблема, плохие дороги, отсутствие больниц и школ
Фото: ua.news

Политики в Украине обходят стороной вопросы экологии, потому что понимают, что они не принесут им политических дивидендов, заявил в комментарии УНИАН руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Активисты есть и обращают внимание, но для политики с ее политтехнологическими законами это не значимо, потому что для широкой массы избирателей тема экологии не находится в первоочередном списке, который их волнует. Для политиков экология – не главная тема потому, что они изучают общественное мнение, и выясняется, что в большинстве случаев экологическая проблематика находится на пятом-седьмом месте среди тем, которые волнуют людей. Их волнует коммуналка, низкий уровень доходов, транспортная проблема, плохие дороги, отсутствие больниц и школ", – отметил эксперт. 

Он добавил, что в некоторых промышленных городах экология действительно в топе важных для избирателей тем.

"В ряде городов – да, экология входит в первую пятерку. В большинстве – нет", – сказал Фесенко.

Политолог считает, что в связи с этим в большинстве городов "экологическая" предвыборная программа не будет успешной.

"Шансов никаких, даже на выход во второй тур. На местных выборах экологическая тема может сыграть лишь частично, только там, где очень острые проблемы с экологией. По Киеву, например, экологическая тема победы не принесет. Это одна из значимых проблем, но далеко не главная", – убежден руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: выборы, экология, Владимир Фесенко, предвыборная программа, местные выборы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
Кекелия рассказала, кто присматривает за ее четырехмесячным сыном на съемочной площадке
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
Мать Маска показала фото со свадьбы его младшего брата
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
  Контемпорари Фреймут. Кухар переоделась в монашку, а Никитюк подарила ламинат. Видео
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
Седокова вышла замуж за Тимму. Опубликованы свадебные снимки
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою "жену"
"Я люблю тебя на всю жизнь". Кортни Кардашян показала свою "жену"
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS