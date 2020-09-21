Фесенко: У кандидатов с экологической тематикой шансов никаких, даже на выход во второй тур

Для политиков экология – не главная тема потому, что в большинстве случаев экологическая проблематика находится на пятом-седьмом месте среди тем, которые волнуют людей, отметил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Политики в Украине обходят стороной вопросы экологии, потому что понимают, что они не принесут им политических дивидендов, заявил в комментарии УНИАН руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Активисты есть и обращают внимание, но для политики с ее политтехнологическими законами это не значимо, потому что для широкой массы избирателей тема экологии не находится в первоочередном списке, который их волнует. Для политиков экология – не главная тема потому, что они изучают общественное мнение, и выясняется, что в большинстве случаев экологическая проблематика находится на пятом-седьмом месте среди тем, которые волнуют людей. Их волнует коммуналка, низкий уровень доходов, транспортная проблема, плохие дороги, отсутствие больниц и школ", – отметил эксперт.

Он добавил, что в некоторых промышленных городах экология действительно в топе важных для избирателей тем.

"В ряде городов – да, экология входит в первую пятерку. В большинстве – нет", – сказал Фесенко.

Политолог считает, что в связи с этим в большинстве городов "экологическая" предвыборная программа не будет успешной.

"Шансов никаких, даже на выход во второй тур. На местных выборах экологическая тема может сыграть лишь частично, только там, где очень острые проблемы с экологией. По Киеву, например, экологическая тема победы не принесет. Это одна из значимых проблем, но далеко не главная", – убежден руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.