Эксперт о предвыборной риторике политиков: Темой экологии чрезвычайно легко манипулировать, легко запугивать последствиями катастроф

Тема экологии – отличный бонус к политической программе, который помогает увеличить количество лояльных избирателей без предложения конкретных шагов, отметила экологический активист, координатор движения Earth Day Ukraine Марина Бай.

Марина Бай: Избиратели знают проблемы, требующие решения. Спрашивайте у своего будущего избранника о том, как он собирается это решать Фото: depositphotos.com

В Украине существенно выросло количество упоминаний экологических проблем в связи с началом предвыборной кампании и часто такие заявления несут признаки манипуляций, заявила в комментарии УНИАН экоактивист, координатор движения Earth Day Ukraine Марина Бай.

"Как и все, на что обращают внимание прямо перед выборами, тема экологии под собой не часто имеет конструктивное основание. Это отличный бонус к политической программе, который помогает увеличить количество лояльных избирателей без предложения конкретных шагов. На этом чрезвычайно легко манипулировать, легко запугивать последствиями экологических катастроф", – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что такие рассуждения кандидатов обычно не приводят к действиям.

"Есть те, кто действительно приходят делать что-то для местной общины. Они обычно знают проблемы места, где баллотируются. Но, к сожалению, на разговорах часто все заканчивается. Но это не всегда и по вине тех, кто может и хотел бы что-то изменить, просто трудно бороться с системой, – отметила Бай. – Избиратели знают проблемы, требующие решения. Спрашивайте у своего будущего избранника о том, как он собирается это решать. Если имеет четкий или более-менее четкий план, то он хотя бы думал об этом. Если ответы сводятся к обобщениям типа "это очень важно, сердце болит, мы будем бороться", то явно о вопросах слышит впервые. Читайте программу. Идущий с экологическими инициативами укажет их".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.