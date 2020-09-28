Полный тезка Зеленского без тендера получил деньги за наклейки "Большое строительство"

Частный предприниматель Владимир Александрович Зеленский поставлял наклейки "Большое строительство" управлению молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Харьковской области, выяснили журналисты проекта "Наші гроші".

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) Владимир Александрович Зеленский без тендера заключил соглашение на изготовление наклеек "Большое строительство" с управлением молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Харьковской области 6 июля. Сумма сделки составила 7650 грн, рассказали журналисты проекта "Наші гроші" 28 сентября.

Сообщается, что 500 наклеек формата А5 стоили по 10 грн за штуку, а наклейка формата 2000 на 3000 мм обошлась в 2650 грн.

ФЛП Владимир Александрович Зеленский из Харьковской области является полным однофамильцем президента Украины. Журналисты отмечают, что этот предприниматель регулярно получает незначительные подряды на поставки канцелярских товаров.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента и правительства, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств. Согласно плану, каждая область согласовывает с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые необходимо построить или отремонтировать в течение года.