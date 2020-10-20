"Я не успокоюсь". Зеленский сказал, что недоволен работой антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вопросом о "посадках" начинает каждое совещание с правоохранительными органами.

Зеленский: Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания в Верховной Раде заявил, что моральные, оперативные и законодательные условия для работы антикоррупционных органов есть, а результата их деятельности нет. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Эффективное противодействие коррупции – одно из направлений, за счет которых может пополняться бюджет Украины, отметил президент.

"Люди говорят: "Весна пришла. Где посадки?" Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех наших правоохранительных органов. Каждый раз я напоминаю им, что созданы все условия. Пожалуйста: мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов", – сказал он.

Заленский отметил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупцинная прокуратура получили "полную оперативную независимость, которой не было с 2015 года", вспомнил о запуске работы Высшего антикоррупционного суда и перезагрузке Нацагентства по противодействию коррупции.

"Они говорили: "Нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли". Воля есть. Телефонного права нет. Оппоненты заявляют, что это не так. Скажите, где же телефон? Может, хоть так будет результат? Потому что сейчас законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть. А реального результата пока нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка – неудовлетворительная", – добавил он.

Президент попросил народных депутатов сосредоточиться на антикоррупционной стратегии Украины на ближайшие четыре года.

"Да, за эти годы написано немало уже стратегий. И они не гарантируют результата. Но я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции – это не фантастика. Это должно быть реальностью. И мне все равно, сколько ради этого нужно будет сменить наших руководителей правоохранительных органов – министров, других руководителей", – резюмировал он.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Во время избирательной кампании одним из его лозунгов был: "Весна прийде – саджати будемо". Отсутствие прогресса в расследовании громких коррупционных преступлений стало одним из оснований для критики действующего главы государства.

10 октября во время пресс-марафона президент сказал, что рассчитывал на привлечение к ответственности всех коррупционеров сразу же после вступления в должность: "Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех сажать – всех коррупционеров. При этом первые "наручники", которые надели на меня, – все вокруг сказали: "Ай-яй-яй! Президент не имеет права влиять на правоохранительные органы".

В марте он заявил, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией. "Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна…" – говорил Зеленский в парламенте.